Оскар Шустер поделился фортепианной версией песни «These Memories» группы Hollow Coves

Немецкий композитор и пианист Оскар Шустер представил свою интерпретацию песни «These Memories» австралийского инди-фолк дуэта Hollow Coves. В новой версии оригинальная акустическая гитарная основа уступает место воздушному фортепианному звучанию, дополненному мелодичными переливами музыкальной шкатулки.

Шустер, известный своим неоклассическим стилем и кинематографичной атмосферой произведений, превратил «These Memories» в нежную, почти колыбельную композицию. Вдохновленный меланхоличной, но теплой атмосферой оригинала, музыкант создал аранжировку, подчеркивающую настроение ностальгии и уюта.

Релиз ремикса состоялся сегодня, и сам Шустер отметил, что работа над ним принесла ему огромное удовольствие. «Мне было интересно превратить эту красивую акустическую песню в мечтательную фортепианную мелодию», — поделился музыкант.

Фортепианная версия «These Memories» уже доступна на стриминговых платформах.

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