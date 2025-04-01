Оскар Шустер поделился фортепианной версией песни «These Memories» группы Hollow Coves

Оскар Шустер поделился фортепианной версией песни «These Memories» группы Hollow Coves01.04.25
Немецкий композитор и пианист Оскар Шустер представил свою интерпретацию песни «These Memories» австралийского инди-фолк дуэта Hollow Coves. В новой версии оригинальная акустическая гитарная основа уступает место воздушному фортепианному звучанию, дополненному мелодичными переливами музыкальной шкатулки.
Шустер, известный своим неоклассическим стилем и кинематографичной атмосферой произведений, превратил «These Memories» в нежную, почти колыбельную композицию. Вдохновленный меланхоличной, но теплой атмосферой оригинала, музыкант создал аранжировку, подчеркивающую настроение ностальгии и уюта.
Релиз ремикса состоялся сегодня, и сам Шустер отметил, что работа над ним принесла ему огромное удовольствие. «Мне было интересно превратить эту красивую акустическую песню в мечтательную фортепианную мелодию», — поделился музыкант.
Фортепианная версия «These Memories» уже доступна на стриминговых платформах.
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Оскар Шустер — первый из композиторов новой волны, которому удалось объединить в своей музыке характер всей континентальной Европы: от шумных турецких базаров и разухабистых балканских ритмов до светлой меланхолии при созерцании нордических пейзажей. Подробнее с творчеством Оскара Шустера можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
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