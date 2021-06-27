Оба фильма стартуют в прокате уже в начале июля. Шотландский композитор выступил автором саундтрека к фантастическому боевику «Война будущего» (The Tomorrow War) режиссера Криса МакКея с Крисом Праттом в главной роли. По сюжету фильма, в будущем идет разрушительный конфликт с инопланетной расой, и в попытке переломить ход войны ученые решают призывать в свою армию солдат из прошлого. Среди наемников оказался учитель средней школы и семьянин Дэн Форестер. Решив спасти мир для своей маленькой дочери, он объединяется с блестящим ученым и своим отвергнутым отцом в отчаянном стремлении переписать судьбу планеты.

По сюжету приключенческого боевика «Черная Вдова» (Black Widow) Наташе Романофф, роль которой исполняет Скарлетт Йоханссон, предстоит лицом к лицу встретиться со своим прошлым. Главной героине придется вспомнить о том, что было в ее жизни задолго до присоединения к команде Мстителей, и узнать об опасном заговоре, в который оказываются втянуты ее старые знакомые. О деталях саундтрека на сегодняшний день известно мало. Однако, по словам продюсеров фильма, он будет душевный и затронет ключевые русские музыкальные мотивы, поскольку сценарий достаточно подробно описывает «русскую» предысторию Наташи Романофф. Примечательный факт, что первоначально музыку к «Черной Вдове» должен был написать французский композитор Александр Деспла, но на этапе постпродакшна его заменил Лорн Бэлф. Кроме того, уже известно, что шотландец напишет музыку к седьмой и восьмой частям франшизы «Миссия: невыполнима», которые выйдут в 2022 и 2023 годах соответственно.

Музыка Лорна Бэлфа (Lorne Balfe) сочетает в себе не только оркестровое звучание, но также гитары и электронный саунд-дизайн. Таинственные, эмоционально захватывающие мелодии мастера воплощают в жизнь сюжеты фильмов и видеоигр, подчеркивая и отражая индивидуальность каждого персонажа. Заслуги шотландского композитора подтверждены статуэтками «Грэмми», EMMY и номинацией на престижную британскую премию BAFTA. Работая в разных музыкальных жанрах и часто в тандеме со своим коллегой Хансом Циммером, композитор получил мировое признание благодаря музыке к десяткам фильмов, в числе которых и приключенческий боевик «Миссия невыполнима», и сай-фай-триллер «Начало» Кристофера Нолана.