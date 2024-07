Американский композитор написал саундтрек для ARK: Genesis, эпической компьютерной саге о выживании на космическом корабле-ковчеге, наполненном экзотическими существами. Игроку предстоит бросить вызов Роквеллу, главному злодею серии, и сразиться за судьбу всего человечества. Красивый, завораживающий и в то же время невероятно опасный мир сопровождает такая же по атмосфере оркестровая музыка с элементами электронной, записывали которую на легендарной студии Abbey Road.

Огромная вселенная ARK выстроена по принципу «открытого мира» — для того, чтобы понять, как озвучить каждый ее уголок, Гарету Кокеру потребовалось немало времени. В результате было принято решение не использовать эмбиент и особо выделить музыку для обозначения боя. Единственное исключение из этого правила — музыка, которая означает смену времени суток. В конце концов, каждый биом в игре (джунгли, горы, луга, пляж и т. д.), а также главные боссы имеют уникальную боевую музыку. Финал — единственная часть игры, музыка в которой более-менее запрограммирована, в остальном же саундтрек полностью определяется действиями игрока.

Гарет Кокер (Gareth Coker) — британский композитор, дважды лауреат премии SXSW Gaming Award, выпускник Королевской академии музыки в Лондоне и Университета Южной Калифорнии, автор музыки к видеоиграм Ori and the Blind, Ori and the Will of the Wisps, The Unspoken, Halo Infinite, серии Immortals Fenyx Rising, ARK и Minecraft. Он известен своими мелодичными саундтреками, пристальным вниманием к деталям и особым отношением к эмоциональной связи музыки и игрока.