Фабрицио Патерлини запустил авторский подкаст Beyond The Piano. Правда, на итальянском языке. В первом из четырех эпизодов композитор вместе с Джанни Сибилла, известным итальянским журналистом и главным редактором издания Rockol, рассказал о четырех гранж-коллективах первой половины 90-х и сыграл фортепианные аранжировки их песен.

«Пианино говорит на многих языках: классика, поп, рок, гранж, металл. Крик или шепот, его звучание может быть похоже на объятие лучшего друга или впечатление о совершенно незнакомом человеке, которого вы встретите во время прогулки на улице. Существует много причин, по которым этот инструмент находится в центре моего композиторского процесса и моей студии звукозаписи. И этот подкаст объединяет то, что хочет сказать мое пианино», — комментирует новый проект Фабрицио.

Фабрицио Патерлини (Fabrizio Paterlini) совсем не похож на модных немецких или скандинавских музыкантов-неоклассиков новой волны. Их патентованному минимализму, аскезе и сдержанности он приводит крайний аргумент: пышные, чувственные, трогательные мелодии, в которых больше от музыки эпохи романтизма, чем от тенденций дня сегодняшнего. Итальянец признается, что любит давать своей музыке дышать, оставляя пространство между нотами и звуками, а искусство вычитания и сокращения находит не менее важным, чем искусство сочинения мелодий. За спиной у композитора накопилось уже девять номерных альбомов, которые он издает на собственном лейбле Memory Recordings. Подробнее с творчеством Фабрицио Патерлини можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

В 2022 году знаменитый итальянский неоклассик впервые выступит в России с полнокупольным визуальным шоу с углом обзора 360 градусов и специальной программой своих лучших произведений. 9 и 10 апреля сразу четыре концерта пройдут в Московском планетарии, 14 и 15 апреля — в петербургском Планетарии №1. Кроме того, композитор даст несколько концертов в рамках фестиваля «Неоклассика» 25 января — в Москве, 28, 29, 30 января — в Петербурге. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/paterlini