Таинственный берлинский композитор и пианист Lambert выпустил новый альбом False, который является антагонистом вышедшего двумя годами ранее True. Все вошедшие в свежий лонгплей 14 произведений являются совместными, в результате чего у музыканта получилась самая разносторонняя и необычная на сегодняшний день работа. Назойливые ломаные ритмы Tre B Mal, яростный свободный джаз Пернилла Сольберга, американа со стальными эффектами от Боба Дрю, индустриальные звуковые ландшафты Cole Collective и даже вокальный поп с автотюном от Room Trail.

«Ложь дала мне свободу творчески развиваться во всех направлениях. Теперь я могу пойти куда угодно», — с долей иронии говорит об альбоме Lambert. Напомним, предыдущий релиз пианиста, Alone II EP, вышел в июле прошлого года, а в декабре увидел свет его оригинальный саундтрек в фильму «Инез, Даг и Кира» (Inez & Doug & Kira) режиссера Джулии Котс (Julia Kots).

Lambert — немецкий пианист, скрывающийся под сардинской маской быка. За основу своей музыки он берет чистое звучание фортепиано и нередко смешивает его с синтезированными звуками, оставаясь верным романтическим мелодиям и минимализму. На счету музыканта несколько сольных альбомов, две совместных студийных работы — Exodus с немецким электронщиком Stimming и We Share Phenomena с британским вокалистом Dekker, — коллаборационный альбом False, а также саундтрек к фильму «Инез, Даг и Кира» режиссера Джулии Котс.