В прошлом году немецкий пианист и композитор анонсировал новый альбом под названием Echoes, который увидит свет 5 марта 2021 года. Концептуально релиз разделен на два диска: в первый включены 12 студийных произведений, два из которых записаны с французской скрипачкой Эстер Абрами (Esther Abrami) и пианистом Стейном Торхаллссоном (Steingrímur Þórhallsson), а одно — с исландским неоклассическим дуэтом Hugar; во второй диск вошли восемь сольных фортепианных пьес, которые Дирк записал дома во время изоляции. Идея будущей работы заключается в том, что человеческие эмоции отражаются эхом в музыке.

Первой опубликованной работой в новом году стала пьеса Sunrise, которую Маассен записал с Эстер Абрами и Стейном Торхаллссоном. Специально для нее немецкий композитор снял красочное видео на фоне бескрайних исландских пейзажей. «В настоящее время мы все переживаем странные дни. Помимо красоты восходящего солнца, которая достойна отдельного произведения, восход сам по себе напоминает нам о том, что даже после самого затяжного ливня и самых темных ночей солнце в конце концов вернется», — с оптимизмом смотрит в будущее Дирк Маассен. Напомним, предыдущий студийный альбом пианиста под названием Ocean вышел зимой 2020 года.

Дирк Маассен (Dirk Maassen) — один из самых успешных композиторов и пианистов своего поколения: опусы мастера востребованы в кинематографе, а его сольные выступления всякий раз проходят с неизменным аншлагом. Его удивительной красоты музыка покоряет своим тонким изяществом, возвышенной и аристократической атмосферой и выверенной пропорцией эмоциональности и отрешенности. В повседневной жизни Маассен руководит отделом разработки программного обеспечения. Он бы никогда не начал карьеру музыканта, если бы друзья и семья не убедили его опубликовать одну из своих композиций в интернете. Пьеса мгновенно взлетела на первые места в классических чартах, и маховик запустился — фортепианные произведения Дирка один за другим стали вирусными хитами среди миллионов слушателей по всему миру.