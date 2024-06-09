Вышел официальный саундтрек композитора Абеля Коженевского к фильму The Watchers

09.06.24

Вышел официальный саундтрек композитора Абеля Коженевского к фильму The Watchers! Саундтрек уже доступен на всех цифровых музыкальных платформах.

Премьера картины Ишаны Найт Шьямалан The Watchers состоится 7 июня 2024 года в кинотеатрах по всей стране. В главных ролях Дакота Фаннинг и Джорджина Кэмпбелл.

Музыка Коженевского возвращает нас с племенным, языческим ритуалам докельтской Ирландии, показывая первобытно-животную энергетику в самой что ни на есть неприкрытой форме. Наряду с классическим оркестром, он использует экспериментальные акустические инструменты, такие как даксофон.

Также композитор Абель Коженевский поделился, как записывали даксофон для саундрека к фильму The Watchers. Даксофон был изобретен в 1980х годах, но конкретно этот был изготовлен под заказ Джоном К. Л. Янсеном.

Абель Коженевский провел несколько дней на съемочной площадке в Ирландии и был поражен лесом, где проходили съемки. "Каждое дерево было полно жизни, а звук настолько завораживал, что я захотел передать это ощущение в паритуре. Я стремился отразить всю сложность естветсвенной среды без ограничений присущей современной, цифровой четкости. Я сознательно избегал эффектов традиционного оркестра, таких как кластеры, что уже стали своеобразным клише в жанре ужасов, вместо этого отдавая предпочтение древесному звучанию даксофона, записанному на магнитную ленту." - поделился композитор в своих соцсетях

К услугам Абеля Коженевского (Abel Korzeniowski) прибегают такие именитые режиссеры, как Том Форд и Карло Карлеи. Музыкальное сопровождение для своей романтической драмы композитору доверяет сама Мадонна, а аранжировки для альбома — Патрисия Каас. Мэтры Голливуда и польского кинематографа ценят «старомодный» подход Абеля к работе. В то время как большинство его коллег склоняются к использованию синтезаторов, Коженевский упорно стоит на своем — его мелодии для кино почти всегда начинаются со струнных. Также Абель напишет музыку к новому фильму TILL. Подробнее с творчеством Абеля Коженевского можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

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