Абель Коженевски

Уроженец Кракова Абель Коженёвски стал известен всему миру, прежде всего, в качестве кинокомпозитора. Наибольший резонанс вызвали его саундтреки к двум картинам дизайнера и (с недавних пор) режиссера Тома Форда — «Одинокий мужчина» и «Под покровом ночи», — а также телесериалу «Страшные сказки» Джона Логана. Голливудские мэтры ценят «старомодный» подход Абеля к работе. В то время как большинство его коллег склоняются к использованию синтезаторов, Коженёвский упорно стоит на своём — его мелодии для кино почти всегда начинаются со струнных. Филигранное звучание саундтреков Абеля делает их штучными, благородными, возвышенными. Сам композитор, чье имя ставят в один ряд с важнейшими польскими музыкальными умами Кшиштофом Пендерецким, Войцехом Киляром и Яном Качмареком, говорит, что его ориентиры продиктованы происхождением: «Я из Восточной Европы, а значит, должен быть продолжателем тех музыкальных традиций, на которых воспитан».

В юности Абель долгое время играл на виолончели в опере Верди «Травиата». Он родом из семьи музыкантов: оба брата Коженёвского играли на скрипке, а мать была известной в Кракове виолончелисткой. Большую часть карьеры выпускник Краковской Музыкальной Академии имени Кшиштофа Пендерецкого посвятил театру и кино, был неоднократно номинирован на престижную премию «Золотой глобус». Безупречному вкусу и мастерству композитора доверяют именитые деятели польского кинематографа, такие как Мариуш Малец, Ежи Штур, Борис Ланкош и Артур Венцек.

Среди его ярких работ — саундтрек к романтической драме «Ромео и Джульетта» Карло Карлея (2013), легендарной антиутопии «Метрополис» Фрица Ланга (2004), «МЫ. Верим в любовь» Мадонны (2011) и аранжировки альбома Патрисии Каас «Каас поет Пиаф» (2012). Не сторонится Абель и анимационных фильмов — его волшебная музыка навсегда покорила сердца юных зрителей научно-фантастического мультфильма «Битва за планету Терра» (2007). В 2018-м на большие экраны вышел фильм ужасов «Проклятие монахини» американского режиссера Корина Харди, мистический саундтрек к которому также принадлежит авторству польского мэтра. А спустя два года — отмеченная жюри фестиваля Sundance шпионская драма «Игры шпионов» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли, к созданию музыки для которой знаменитый кинокомпозитор привлек оркестр Sinfonia Varsovia.