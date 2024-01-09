Немецкий композитор Оскар Шустер порадовал своих слушателей в праздничные дни, объявив о скором выходе новой композиции Gwendolen. Сольное фортепианное произведение, опубликованное в минувшую пятницу, стало первой работой музыканта в новом году.



Также Оскар Шустер объявил о планах создания нотного сборника, включающего все его новые произведения. В него также войдет пара очень старых произведений, которые композитор не выпустил на музыкальные площадки. “Не могу дождаться завершения этого проекта”, — делится с подписчиками музыкант.

Oskar Schuster – Gwendolen

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Оскар Шустер (Oskar Schuster) — мастер простых, легких, запоминающихся мелодий, вокруг которых он создает атмосферу сказки и праздника. В его музыке множество интересных, необычных звуков, словно из выдуманного мира Амели: треск радиоприемника, звон детской музыкальной шкатулки, стук старой печатной машинки. Вместе с этим калейдоскопом звуков в воображении сразу оживают милые сердцу яркие образы и воспоминания из детства. Он первый из композиторов новой волны, которому удалось объединить в своей музыке характер всей континентальной Европы: от шумных турецких базаров и разухабистых балканских ритмов до светлой меланхолии при созерцании нордических пейзажей. Подробнее с творчеством Оскара Шустера можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.