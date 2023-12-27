28 марта 2023 года после борьбы с раком скончался легендарный композитор Рюити Сакамото. В годы, предшествовавшие его смерти, Сакамото больше не мог выступать вживую. Одиночные концерты, не говоря уже о растянутых мировых турне, были слишком обременительны. Несмотря на это, в конце 2022 года Сакамото собрал всю свою энергию, чтобы покинуть мир с одним последним выступлением: фильмом-концертом, в котором участвовал только он и его пианино. Двадцать произведений, представленных в фильме, курируемых самим Сакамото и проигранных в выбранном им порядке, бессловесно повествуют о его жизни через музыку.



Фильм-концерт «Опус» был снят сыном покойного музыканта, Нео Сорой, и спродюсирован женой и менеджером Сакамото, Норикой Сорой. Музыкальная подборка, представленная композитором, охватывает всю его карьеру, начиная с периода поп-звезды Yellow Magic Orchestra и заканчивая великолепными саундтреками к фильмам Бертолуччи и музыкой из его медитативного последнего альбома «12». Камерно снятый в хорошо знакомом ему пространстве, в окружении своих самых доверенных сотрудников, Сакамото обнажает свою душу через музыку, зная, что это, возможно, последний раз, когда он может представить свое искусство. Праздник жизни художника в чистом виде, «Опус» – это окончательная лебединая песня любимого маэстро.



Официальный трейлер документального фильма «Опус»



Рюити Сакамото (Ryiuchi Sakamoto) — абсолютная величина, один из самых титулованных композиторов Японии, человек, который оставил след сразу в нескольких музыкальных эпохах. Он написал музыку к культовыми картинами «Маленький Будда» Бертолуччи, «Последний Император», «Вавилон» и «Выживший» Алехандро Г. Иньярриту. Режиссеры, которые с ними сотрудничали, не раз отмечали: у Рюити есть своя собственная азбука звука, которую понимает только он сам. Подробнее с биографией Рюити Сакамото можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.



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