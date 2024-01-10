Новое произведение “Polarlicht” итальянского композитора Стефано Гуццетти выйдет уже в эту пятницу. Спустя достаточно продолжительный творческий перерыв, музыкант объявил об этом в своих социальных сетях. “Приготовьтесь быть потрясенными”, — пишет Гуццетти.

Релиз Polarlicht будет сопровождаться видеоклипом, спродюсированным и снятым другом Стефано Гуццетти — талантливым режиссером Доменико Дистило. Грядущая композиция является первой из трех EP, которые позже в этом году выйдут на полноформатном компакт-диске.

Первые кадры видеоклипа Polarlicht



В итальянской прессе Стефано Гуццетти (Stefano Guzzetti) называют любимым композитором европейской элиты и светского общества. Мастер меланхоличных пьес на фортепиано многим известен, прежде всего, по сотрудничеству с брендом Dolce & Gabbana. Гуццетти любят за чувственность и романтизм, присущий многим итальянским композиторам. Его музыка может быть трогательной, нежной и близкой каждому. Точные и взвешенные мелодии композитора покоряют изяществом и простотой. Гуццетти не стремится к экспериментам. Его вселенная внутри одного инструмента — фортепиано. Подробнее с творчеством Стефано Гуццетти можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.



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