Прошло 10 лет с тех пор как немецкий композитор Оскар Шустер выпустил свой первый альбом Dear Utopia. По этому случаю пианист создал совершенно особенный виниловый бокс-сет Anniversary Collection Deluxe Vinyl Box Set, выпущенный ограниченным тиражом. Он содержит три пластинки с подборкой самых важных и самых новых работ Оскара Шустера. Всего в собрании 45 треков, тщательно переделанных, чтобы лучше звучать на виниле.

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Оскар Шустер (Oskar Schuster) — мастер простых, легких, запоминающихся мелодий, вокруг которых он создает атмосферу сказки и праздника. В его музыке множество интересных, необычных звуков, словно из выдуманного мира Амели: треск радиоприемника, звон детской музыкальной шкатулки, стук старой печатной машинки. Вместе с этим калейдоскопом звуков в воображении сразу оживают милые сердцу яркие образы и воспоминания из детства. Он первый из композиторов новой волны, которому удалось объединить в своей музыке характер всей континентальной Европы: от шумных турецких базаров и разухабистых балканских ритмов до светлой меланхолии при созерцании нордических пейзажей. Подробнее с творчеством Оскара Шустера можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.