Токийская пианистка и участница группы Anoice Юки Мурата выпустила свой 2-й концертный альбом Piano Quartet Concert 2 декабря 2022 года. Утонченный и нежный, он состоит из представленных ранее композиций других собраний, таких как Sunny Spot Story (1/2), Piano Fantasia, Gift и The Hidden Forest.

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Юки Мурата (Yuki Murata) начинала на заре 2000-х как классическая пианистка, обучалась тонкостям игры на инструменте в Канаде, Франции, неоднократно становилась лауреатом национальных и международных конкурсов молодых исполнителей. Она является участницей группы Anoice и других проектов Такахиро Кидо. Узнаваемый почерк Юки — короткие воздушные фортепианные импровизации. Мурата стремится передать своей музыкой чистую мимолетную эмоцию и состояние, потому позволяет произведениям оставаться на записи в первозданном виде, намеренно избегая всяческих исправлений и доработок. Подробнее с творчеством Юки Мурата можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.