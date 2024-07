Композитор Макс Рихтер и струнный оркестр из 12 человек создали необычное музыкальное сопровождение на показе Dior Men Fall 2023 collection в Египте у пирамид Гизы. Шоу проходило вечером, когда темное ночное небо и величественные пирамиды Гизы, волшебно освещенные, сверкали ещё ярче под музыку из альбома Recomposed by Max Richter: Vivaldi – The Four Seasons.

Читайте также: Композитор Макс Рихтер рассказал об открытии «арт-фермы» в своем интервью.

Макс Рихтер (Max Richter) — композитор удивительно тонкого вкуса и поразительной интуиции, который едва ли не в одиночку вывел постмодернизм в рамках современной академической музыки на новую высоту. Его работы увлекают на уровне самой идеи. Интерпретации «Времен года» в жанре минимализма. Интерактивный проект в сотрудничестве с неврологами, в рамках которого под музыку Рихтера слушатели засыпают прямо в концертном зале. Наконец, альбом-приключение Memoryhouse, который положил начало целой серии релизов, объединенных общей концепцией – постклассика и художественная декламация. Подробнее с творчеством Макса Рихтера можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.