Итальянский пианист Людовико Эйнауди (Ludovico Einaudi) является одним из самых успешных современных композиторов и самым популярным артистом в области классической музыки. Например, по данным Decca Records, каждый десятый стрим классической музыки в Великобритании исходит от его композиций. А новый альбом Underwater, выпущенный 21 января, дебютировал на вершине чарта Billboard Classical Albums.

Этот альбом вышел более чем через 20 лет с тех пор, как композитор в последний раз выпускал альбом только для фортепиано (I Giorni, 2001). Прошлый год был очень плодотворным для Эйнауди, включая выпуск «Кино» (содержащего некоторые из его самых известных саундтреков к таким фильмам, как оскароносные «Земля кочевников» и «Отец») и его успешную серию подкастов «Опыт: история Людовико Эйнауди» (с участием таких гостей, как актер Рассел Кроу и режиссеры Хлоя Чжао и Шейн Медоуз).

Underwater — тихий, медитативный, нежный альбом. Кажется, он очень понравится слушателям и, несомненно, укрепит популярность композитора.

Во время одной из репетиций европейского турне Эйнауди со свойственной ему вежливостью ответил на несколько вопросов. После весенних концертов по Европе (большинство аншлагов), сейчас он улетел на другую сторону Атлантики, с концертами в США, Канаде и Мексике.

(Tommaso Toma) Маэстро, каково это быть на вершине чарта классических альбомов?

(Ludovico Einaudi) Это большая награда. Меня это тронуло еще и потому, что Штаты оставили очень большой след в мировой музыкальной культуре. Приятно видеть, что американская аудитория год за годом расширяется и с любовью следует за мной. Я не могу дождаться, чтобы вернуться в июне и разделить с ними такие прекрасные эмоции.

В примечаниях к альбому вы объясняете, как этот альбом стал следствием этих пандемических времен.



Мне просто не нужна была изоляция и концентрация, потому что весь мир остановился во время нескольких самоизоляций. Сюрреалистическая тишина, окружавшая меня, заставила меня сконцентрироваться более эффективно. Моя голова тоже «очистилась» от всех повседневных забот: я почувствовал детоксикацию. Это новое и временное существование — своего рода рай на земле — позволило мне сочинять с большим умиротворением и равновесием. Отсутствие дедлайнов заставило меня почувствовать себя снова 18-летним, когда мое будущее еще не было ясно, и я делал музыку просто ради удовольствия.

Так как же в этом контексте происходил процесс сочинения Underwater?



Я вел музыкальный дневник без какой-либо конкретной цели, в частности, намерения записать новый альбом. Через пару месяцев я заметил, что в нем есть материал, который заставляет меня слушать его снова и снова. Я начал работать над этим материалом. Звук принял новую форму и стал поэтической материей, которая полностью отражала моё внутреннее состояние. Произведения имеют очень сильное мелодическое качество. Для меня они как «инструментальные песни» — еще и потому, что их продолжительность не превышает трех-четырех минут. Мне нравился этот тип ограничения; это как внезапная энергия, которая быстро сгорает.

Прослушивание альбом действительно умиротворяет и расслабляет.



Мне кажется, эта музыка несет в себе что-то воздушное, как бы оторванное от земли, хоть и сделана с душой. Она летит высоко и переносит вас в новое измерение. У меня довольно абстрактная натура, далекая от хаоса повседневной жизни, и я счастлив, что такое отношение дало мне «пространство», которое удается разделить со столькими слушателями.

Swordfish звучит немного иначе, чем остальные. Это напоминает мне французский символизм, как Этюды Клода Дебюсси.



Это занимательно. Дебюсси и правда вдохновил меня на Swordfish. Похожа и техника игры. Но я не думаю, что композиция выделяется среди других; наоборот, добавляет прекрасно сочетается с мелодичностью и добавляет оттенок..

Как вы выбрали названия для своих «инструментальных песен»?



Они названы почти как небольшое поэтическое стихотворение. Они открыты для интерпретации; каждый может найти свой смысл. С помощью заметок, которые я делаю, мне нравится создавать мост между звуковой сферой и литературной.

Звук фортепиано шикарный. Как вы работали над этим?



О, о звуке действительно позаботились. Пианино было подготовлено очень аккуратно, в том числе благодаря моему настройщику. Звучит слегка приглушенно, как будто я прямо играю пальцами по струнам. Как будто я хотел упразднить молоточки и открыть тактильные ощущения в звуке.

Подробнее с творчеством Людовико Эйнауди, а также расписанием концертов по его музыке более чем в 30 городах России, можно ознакомиться на нашем сайте: neoclassica.ru/cagmo-einaudi.