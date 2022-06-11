Композитор Доминик Шарпентье (Dominique Charpentier) рассказал о выпуске нового альбома для фортепиано, а также презентовал его обложку и первую композицию Poussi ère d’étoile («Звёздная пыль»), которая и стала названием.

Идея, пронизывающая альбом, заключается в том, чтобы показать, что жизнь на самом деле очень хрупкая. Композитор признался: «Я сел писать после печального семейного события: несколько месяцев назад умер мой двоюродный брат. Я представляю, как тяжело было родителям. Иногда мы думаем, что все такие сильные, невидимые, будто можем все контролировать. Но это не так. Звездная пыль символизирует начало жизни. Каждый трек альбома содержит размышления об этой философской идее».

В преемственных иерархиях французской неоклассической и постклассической сцены Доминик Шарпентье значится как последователь Яна Тирсена. Параллельно с музыкой для кино, которая неизменно подчеркивает тонкий драматизм героев фильмов, композитор пишет множество саундтреков для компьютерных игр, где использует куда более веселые и яркие музыкальные краски. Всего за пару лет Доминик с легкостью овладел тонкостями абстрактного хип-хопа, электро, инструментального рока и помпезной оркестровой музыки. Он работает с текстурами и слоями как заправский эмбиент-артист, уделяя саунд-дизайну не меньше внимания, чем собственно мелодиям. Подробнее с творчеством Доминика Шарпентье можно ознакомиться в нашем альманахе.