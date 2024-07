На минувшей неделе группа Wardruna выпустила альбом Kvitravn – First Flight of the White Raven, который доступен по всему миру! Запись была подготовлена ещё в 2021, когда концерты перед зрителями были отменены. Основатель группы Эйнар Селвик (Einar Selvik) вспоминает: «В день записи музыканты собрались впервые за год. Все пришли сосредоточенные и подготовленные. Атмосфера была очень мощной, казалось, мы и не расставались».

Альбом доступен на DVD, а также на виниловых пластинках по предзаказу.

«Чтобы отметить этот особенный день, мы раскрываем еще одну песню из трансляционного концерта Helvegen!», – добавил Эйнар.

Эйнар Селвик — основатель Wardruna, самой популярной неофолк-группы Норвегии, авторов музыки к историческому сериалу «Викинги», видеоигре Assassin’s Creed Valhalla и участник дуэта с Иваром Бьёрнсоном из Enslaved. Музыкант вдыхает новую жизнь в великое наследие и мудрости скандинавских народов. Редкая вокальная техника, стихотворный метр и внушительный арсенал традиционных инструментов, в числе которых кравик-лира, тальхарпа и козий рог, переносят слушателя во времена древнего скандинавского культа. Подробнее с творчеством Эйнара Селвика можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.