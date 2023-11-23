Сегодня, 23 ноября, отмечает свой день рождения один из самых влиятельных и талантливых композиторов современности – Людовико Эйнауди. Итальянский пианист приобрел мировую известность своим уникальным стилем, совмещающим классическую музыку с минимализмом и современными звучаниями.

Людовико Эйнауди вне всяких сомнений – один из самых видных представителей неоклассики. Он родился в музыкальной семье, и уже с ранних лет проявлял выдающиеся музыкальные способности. Но успех и признание дались ему не просто. С детства над итальянцем довлел вес достижений членов его семьи. Мать Людовико играла на фортепиано. Дед по линии матери был композитором и дирижером итальянских опер. Отец – известный книжный издатель.

Композитор видит себя в роли проводника в мир классической музыки для широкой аудитории. Его альбом “Elements” (2015) стал немыслимо успешным в коммерческом плане – это единственная классическая запись за последние 20 лет, которая попала в британский альбомный чарт. Широкую узнаваемость Эйнауди принесли его саундтреки. Во многом благодаря его жизнеутверждающим мелодиям французская комедия “1+1” тронула миллионы людей во всем мире. Всемирно известному итальянскому композитору, пианисту принадлежит авторство 20 с лишним номерных альбомов, а также саундтреки к фильмам «Черный лебедь» Даррена Аронофски, «Я все еще здесь» и «Мамочка» Ксавье Долана.

Ludovico Einaudi – Experience (Live At Fabric, London/2013)

Людовико Эйнауди оказал значительное влияние на современную музыкальную сцену, вдохновляя многих молодых композиторов. Его музыка стала саундтреком к жизни людей, сопровождая их в самых важных моментах.

Прямо сейчас во многих городах России проходят концерты по музыке Людовико Эйнауди от оркестров CAGMO и Неоклассика. Программа «Саундтреки Эйнауди» в исполнении большого состава оркестра CAGMO Cinema Orchestra: https://cagmo.ru/eost. Концерты для фортепиано и струнных, концерты для соло фортепиано, и концерты для планетария от оркестра Неоклассика: https://neoclassica.ru/cagmo-einaudi/