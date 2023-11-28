CAGMO Anime Orchestra представляет новый альбом авторских аранжировок саундтреков Хидэки Таниути и одноименную концертную программу – Death Note Symphony.

Хидэки Таниути — японский композитор и аранжировщик, получивший наибольшую известность благодаря работе над саундтреком к аниме-сериалу Death Note. Вдохновившись творчеством композитора и экранизацией легендарной манги Цугуми Обы и Такэси Обаты, CAGMO Anime Orchestra выпустили полноценный альбом с уникальными аранжировками саундтреков Death Note.

Источник: Группа «CAGMO Cinema Anime Game Music Orchestra» ВКонтакте

В альбом вошли 13 авторских версий композиций Таниути к аниме-сериалу, которые по-новому раскроют музыкальную вселенную шедевра японской анимации. Прослушать альбом можно в официальном сообществе Вконтакте.

Совсем скоро во многих городах России пройдет концертный тур «Симфония Death Note» CAGMO Anime Orchestra. Билеты и информация: https://cagmo.ru/dns