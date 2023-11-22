Саундтрек «Монстр» — один из последних подарков известного японского композитора и продюсера Рюити Сакамото киноиндустрии. Авторская композиция включает в себя две оригинальные пьесы, написанные специально для художественной драмы режиссера Хирокадзу Кореэда. В «Монстр» были включены также пять других работ Рюити Сакамото, а сам фильм посвящен памяти композитора.

Премьера картины «Монстр» состоялась в мае 2023 года на Каннском кинофестивале, где работа получила приз за лучший сценарий. В центре сюжета — конфликт между учителем и его учеником.

Кадры из фильма «Монстр» режиссера Хирокадзу Кореэда

Напомним, что известный японский композитор и продюсер Рюити Сакамото, прародитель японской электронной поп-музыки, скончался в возрасте 71 года. Его творчество отмечено многими наградами, в том числе премиями «Оскар» за лучшую музыку к фильму «Последний император» (1988), «Грэмми» за лучший альбом, являющийся саундтреком к фильму, и Bafta за свою работу в качестве сольного исполнителя и в качестве члена Yellow Magic Orchestra (YMO). Режиссеры, которые с ними сотрудничали, не раз отмечали: у Рюити есть своя собственная азбука звука, которую понимает только он сам. Подробнее с биографией Рюити Сакамото можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.



Читайте также: Композитор Софи Хатчингс представила новую композицию, входящую в музыкальный проект Winter Calm