В начале ноября вышел официальный саундтрек к короткометражному фильму «La petite», написанный известным итальянским композитором Людовико Эйнауди. Оригинальная аранжировка дополняет сюжет картины, тонко передавая настроение произведения. В фильме рассказывается тяжелая история жизни Джозефа, потерявшего своих самых близких людей, и вынужденного в одиночку воспитывать внука.

Людовико Эйнауди (Ludovico Einaudi) вне всяких сомнений — один из самых выдающихся представителей неоклассики. Каждый его альбом получает мировое признание. Жизнеутверждающие и пронзительные мелодии итальянца звучат в культовых фильмах «1+1», триумфаторе «Оскара» «Земля кочевников», «Черный лебедь» Даррена Аронофски, «Я все еще здесь» и «Мамочка» Ксавье Долана. Композитор и пианист регулярно обращается к обволакивающей электронике и ловко «женит» неоклассику на этнических мотивах. Самый востребованный неоклассик заслуженно является обладателем ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой». Подробнее с творчеством Людовико Эйнауди можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

Прямо сейчас более чем в 30 городах России проходят концерты по музыке Людовико Эйнауди от «оркестра Неоклассика». Билеты и информация: https://neoclassica.ru/cagmo-einaudi/