14 сентября 2023 года Людовико Эйнауди анонсировал в своих социальных сетях премьеру нового альбома Like a breath, композиции которого были исполнены в эксклюзивном перформансе на Youtube-канале музыканта. На трансляции Like a breath Эйнауди с помощью виртуозной игры на пианино и элегантных аранжировок сочетает интимные рассказы, живое исполнение, личные фото- и видеоархивы, чтобы показать несколько любимых произведений в совершенно новом исполнении. Трансляция была доступна на протяжении 48 часов, и лишь немногие успели погрузиться в чувственно-эмоциональное путешествие, создаваемое гармоничным слиянием звуков. Несмотря на официальную дату релиза, запланированную в октябре, альбом уже вызывает большой интерес у преданных слушателей композитора.

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Людовико Эйнауди (Ludovico Einaudi) вне всяких сомнений — один из самых выдающихся представителей неоклассики. Каждый его альбом получает мировое признание. Жизнеутверждающие и пронзительные мелодии итальянца звучат в культовых фильмах «1+1», триумфаторе «Оскара» «Земля кочевников», «Черный лебедь» Даррена Аронофски, «Я все еще здесь» и «Мамочка» Ксавье Долана. Композитор и пианист регулярно обращается к обволакивающей электронике и ловко «женит» неоклассику на этнических мотивах. Самый востребованный неоклассик заслуженно является обладателем ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой». Подробнее с творчеством Людовико Эйнауди можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

Прямо сейчас более чем в 30 городах России проходят концерты по музыке Людовико Эйнауди от «оркестра Неоклассика». Билеты и информация: https://neoclassica.ru/cagmo-einaudi/