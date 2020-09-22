Вышла вторая часть монументального переиздания бэк-каталога исландского композитора Retrospective в формате роскошного бокса в твердом переплете. Лимитированное издание включает восемь компакт-дисков с саундтреками к фильмам «Прибытие», «Милосердие», «Убийцы», «Вселенная Стивена Хокинга», студийными альбомами Orphée, Englabörn & Variations, 12 Conversations with Thilo Heinzmann и бонусный DVD с концертом Йохана и Echo Collective в берлинском центре Funkhaus 2016 года. Параллельно с коллекционным боксом вышел цифровой мини-альбом Rarities с неизданной музыкой из фильма «Прибытие» и альбома Orphée. Напомним, первая часть Retrospective увидела свет ровно год назад.

Йохан Йоханнссон (Jóhann Jóhannsson) был фундаментален и создавал свои звуковые ландшафты с точностью математика. Природу каждого звука исландец понимал на уровне инженера-физика. Положение каждой ноты разбирал и анализировал как заправский теоретик музыки, чуждый импульсам и порывам творца. Каждое произведение Йоханнссона — монолит, идеальный сплав, единое звуковое пространство, живой организм. В багаже композитора десять сольных альбомов и ряд смежных проектов, среди которых особое место занимает Apparat Organ Quartet. Его саундтрек к фильму «Вселенная Стивена Хокинга» был номинирован на «Оскар», BAFTA, «Грэмми» и удостоен премии «Золотой Глобус». Подробнее с творчеством Йохана Йоханнссона можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.