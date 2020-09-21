Объявлены номинанты XX юбилейной премии World Soundtrack Awards. В этом году на главную награду «Композитор года» претендуют Александр Деспла («Маленькие женщины», «Офицер и шпион», «Взрослые в комнате»), Хильдур Гуднадоуттир («Джокер»), Томас Ньюман («1917»), Бенджамин Уоллфиш («Оно 2», «Человек-невидимка»), Джон Уильямс («Звёздные войны: Скайуокер. Восход»). Статуэтки также будут вручены в категориях «Телевизионный композитор года», «Лучшая оригинальная песня», «Выбор публики», «Открытие года», «Лучший оригинальный саундтрек для бельгийского фильма», «Лучшее оригинальное произведение молодого композитора».

Несмотря на пандемию и действующие ограничения, церемония вручения World Soundtrack Awards состоится 24 октября в формате онлайн. Прямая трансляция будет вестись из киноцентра Kinepolis в Генте. По случаю юбилея в программе прозвучат саундтреки Александра Деспла, рекордсмена премии в категории «Композитор года», Габриэля Яреда (Gabriel Yared), который в этому году удостоен награды за пожизненные достижения, и Майкла Абельса (Michael Abels), ставшего открытием 2019 года. Их музыка в исполнении Брюссельского филармонического оркестра и Хора Фламандского радио (Vlaams Radiokoor) под управлением маэстро Дирка Броссе будет предварительно записана в Брюсселе, в Культурном центре Flagey.

Александр Деспла (Alexandre Desplat) — один из самых востребованных кинокомпозиторов мира, тонкий и чувственный романтик, способный идеально передать через мелодию сложный характер персонажа. В его послужном списке саундтреки к более чем ста фильмам. Премия «Оскар» за музыку к картинам «Отель “Гранд Будапешт”» и «Форма воды», премия «Золотой глобус» — к драме «Разрисованная вуаль», премия «Сезар» — к драме «Ржавчина и Кость», две статуэтки «Грэмми» — к комедийной драме «Отель “Гранд Будапешт”» и исторической трагикомедии «Король говорит!», а также бесчисленное множество других наград и номинаций. В 2014 году Александр Деспла удостоился чести возглавить жюри 71-го Международного венецианского кинофестиваля. Подробнее с творчеством Александра Деспла можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

В 2021 году французский композитор впервые выступит в России с программой своих лучших саундтреков к шедеврам кино. 6 мая Александр Деспла будет дирижировать оркестром CAGMO в Московском международном доме музыки, а на следующий день, 7 мая, — в Большом зале Консерватории. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/desplat