Французский композитор на днях анонсировал Parallèles, свой второй за 2020 год новый альбом. В феврале он выпустил Méridiens, в который вошли 12 произведений. Сиквел также состоит из 12 произведений, из которых на сегодняшний день доступны для прослушивания два — Senestre Eldorado и Cheltenham Cases. Каждое из названий в одном альбоме будто отвечает другому в форме анаграмм. Словно две стороны планеты, похожие, но в то же время такие разные. Композитор не изменяет своему эклектичному стилю, соединяющему электронную музыку с гитарным звучанием и скрипкой. Оба студийных релиза оформил французский художник Корентин Гроссманн.

За псевдонимом Chapelier Fou скрывается самородок из Франции — Луи Варински. Козырь мультиинструменталиста, композиторский подход которого критики любят сравнивать с культовыми Рене Обри и Яном Тирсеном — неповторимый авторский рецепт смешивания электронных инструментов с акустическими на подушке из мягкого сэмплерного бита. Без всякой претенциозности и концептуальности Луи объединяет в своей музыке синтезаторы, клавесин, гитару, альт, саксофон, кларнет, виолончель и любимую скрипку, на которой играет щипковым методом. Сегодня Chapelier Fou гастролирует по всему миру и является одним из самых плодовитых композиторов, балансирующих на поприще электроники и классической музыки. Подробнее с творчеством Chapelier Fou можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.