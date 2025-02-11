Композитор Дзё Хисаиси рассказал о своём творческом процессе

Известный японский композитор Дзё Хисаиси, прославившийся сотрудничеством с режиссёром Хаяо Миядзаки и созданием музыки к таким фильмам, как «Унесённые призраками» и «Навсикая из Долины ветров», поделился своими взглядами на творческий процесс и значимость пластинок и дисков.

В одном из интервью Хисаиси подчеркнул важность живых концертов, но отметил, что не менее значимо представить идеальное финальное звучание, отражающее замысел композитора в момент написания музыки. Он подчеркнул, что пластинки или компакт-диски — это не просто продукты, а отражение долгого и детального мыслительного процесса композитора или исполнителя, достигшего идеала в своём представлении. По его словам, записи фиксируют результат всего вдохновения и упорного труда, являясь самостоятельными произведениями искусства.

Говоря о своём методе работы, Хисаиси отметил, что в зависимости от ситуации процесс создания музыки может занимать от одного до трёх месяцев. Иногда он пишет музыку играя на пианино, а иногда вводит ноты в компьютер с помощью клавиатуры. Такой подход позволяет ему гибко адаптироваться к различным проектам и сохранять свежесть идей.

Кроме того, Хисаиси подчеркнул разницу между созданием музыки для фильмов и видеоигр. В то время как киномузыка требует точного соответствия временным рамкам и сценам, музыка для видеоигр предоставляет больше свободы в отношении времени и длины композиций, что позволяет композитору исследовать новые музыкальные горизонты.

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Дзё Хисаиси — ветеран японского минимализма, один из самых продуктивных и влиятельных композиторов Японии. Как и многим его соотечественникам, маэстро близок взгляд на музыку как форму прикладного искусства. На протяжении своей долгой карьеры он много работал над саундтреками для кино, аниме, компьютерных игр, телевидения и рекламы. Хисаиси-композитор всегда был сторонником минимализма, лишь изредка позволяя себе заходить на территорию нью-эйджа и мелодичной неоклассики. Подробнее с творчеством Дзё Хисаиси можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.