Юки Мурата поделилась 21-м треком «Soundless» с альбома 24 Piano Sketches

Японская пианистка и композитор Юки Мурата представила 21-й трек под названием «Soundless» из своего долгосрочного проекта 24 Piano Sketches. Этот проект, стартовавший 1 апреля 2024 года с композицией «Siesta», предполагает выпуск двух новых фортепианных композиций каждый месяц, в итоге составляя 24 трека в течение года. Каждая композиция сопровождается уникальной фотографией, сделанной на Polaroid, отражающей смену сезонов.

Мурата записывала свои импровизации на собственных рояле и пианино, используя такие ретро-устройства, как кассетный магнитофон, MiniDisc-плеер и раннюю модель iPhone. Этот подход позволил запечатлеть не только звуки самого инструмента, но и окружающую среду, создавая ностальгическую звуковую палитру, напоминающую ее ранние альбомы «Films» и «Home».

Полный альбом «24 Piano Sketches» планируется к выпуску 20 марта 2025 года в ограниченном издании, включающем CD, карточку с информацией об альбоме и 12 карточек с 24 полароидными фотографиями, сделанными Такахиро Кидо, супругом Мураты и коллегой по группе Anoice.

Проект «24 Piano Sketches» предоставляет уникальную возможность проследить за музыкальным путешествием Юки Мураты, отражающим смену сезонов через призму ее фортепианных пьес.

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