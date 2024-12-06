6 декабря — день рождения композитора Дзё Хисаиси

6 декабря отмечается день рождения Дзё Хисаиси — легендарного японского композитора, чья музыка стала неотъемлемой частью фильмов студии Гибли и творчества Хаяо Миядзаки. За свою долгую карьеру Хисаиси написал более 100 саундтреков и произведений для фильмов, а также множество оркестровых композиций, завоевав признание во всем мире.

Дзё Хисаиси (настоящее имя Мамору Фудзисава) родился в 1950 году в префектуре Нагано. Первоначально он изучал композицию в Токийском колледже музыки, где специализировался на минимализме, который стал основой его музыкального стиля. В 1983 году Хисаиси начал сотрудничать с Хаяо Миядзаки, написав музыку для анимационного фильма «Навсикая из долины ветров». Этот проект стал отправной точкой их многолетнего творческого союза, который включал такие шедевры, как: «Мой сосед Тоторо» (1988), «Принцесса Мононоке» (1997), «Унесённые призраками» (2001, обладатель «Оскара»), «Ходячий замок» (2004).

Музыка Хисаиси не только усиливает эмоциональную составляющую фильмов, но и формирует уникальный музыкальный мир, который завораживает слушателей своей простотой и глубиной.

Дзё Хисаиси продолжает выступать с симфоническими оркестрами по всему миру. Для поклонников творчества Миядзаки и Хисаиси эти события — возможность насладиться волшебной атмосферой, созданной их гениальным сотрудничеством.

День рождения Дзё Хисаиси — это повод вспомнить его выдающиеся работы и снова окунуться в мир мелодий, которые стали голосом волшебных миров Хаяо Миядзаки.

Также в этот день вышел новый альбом маэстро — Mládí, который стал музыкальной коллекцией саундтреков к трём фильмам режиссёра Такеши Китано.