Польская пианистка и композитор реаранжировала и сняла на видео некоторые из своих любимых произведений, которые она исполняет на концертах на протяжении многих лет. Запись стала основой ее нового релиза Live from Studio S2, в который вошли лайв-версии произведений Buka и Hawaii Oslo. Черно-белое видео снято в Studio S2, одной из самых знаменитых студий звукозаписи Польского радио в Варшаве, в которой, в частности, записывал свой саундтрек к фильму «Игры шпионов» (The Courier) другой польский композитор — Абель Коженёвский.

«В начале февраля меня попросили записать концертный сет в рамках сессий EFM, которые являются частью Берлинского международного кинофестиваля. Я подумала, что вернуть свое пианино и оборудование в зал, где я записала свои концертные видео для моего дебютного альбома Esja, было бы хорошей идеей и правильным выбором с точки зрения кинематографии. Знаменитая Studio S2 — одна из культовых студий звукозаписи Польского радио в Варшаве. Зал полностью обшит светлым деревом, что напоминает мне другие радиостудии по всему миру — например, Funkhaus в Берлине. В этот раз я решила использовать не только пианино, но также рояль и другие клавишные инструменты, включая синтезатор Prophet 08 и сценическое фортепиано Roland. Находиться в зале, где мы записывали клип на Glass, один из моих самых любимых видеоклипов, было особенным. Когда играешь на маленьком пианино в этом огромном зале с высоким потолком, ощущаешь некоторую близость», — говорит Hania Rani.

Hania Rani — польская пианистка и композитор, выпускница Музыкального университета им. Фредерика Шопена, которая живет на два города, путешествуя между Варшавой и Берлином. Она получила признание благодаря хрупким, нежным пьесам собственного сочинения и изящным аранжировкам произведений своих коллег, в которых сочетаются классическое звучание с трогательными текстами. Hania Rani стремится передать ощущение безграничного пространства и времени, языком музыки выразить влияние Берлина, исландских пейзажей и гор Бещады в юго-восточной Польше, к которым пианистка с детства питает особую любовь. Подробнее с творчеством Hania Rani можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

30 апреля 2021 года оркестр CAGMO исполнит лучшие произведения композитора Абеля Коженёвского в рамках серии мероприятий «Антология “Неоклассики”». Информация и билеты: Москва — https://neoclassica.ru/anthology-msk, Санкт-Петербург — https://neoclassica.ru/anthology-spb.