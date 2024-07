Не успел стихнуть ажиотаж по поводу «Лиги справедливости Зака Снайдера» (Zack Snyder’s Justice League), как стало известно о новом совместном проекте знаменитого режиссера и Тома Холкенборга. На этот раз им станет фильм «Армия мертвецов» (Army of the Dead), для которого голливудский композитор, также известный как Junkie XL, напишет оригинальный саундтрек.

В зрелищном боевике про авантюрное ограбление банка в кишащем ходячими мертвецами Лас-Вегасе ожидается соответствующая музыка в фирменном стиле Холкенборга — энергичная и электронная. По словам композитора, в фильме присутствуют звуки оркестра, но это не более, чем продуманный саунд-дизайн — специально в студии он ничего не записывал. Поскольку фильм о зомби, то в саундтреке много нагнетающего и щекочущего нервы звучания. Однако есть и музыка, которая совершенно не соотносится с происходящим на экране, но при этом имеет сильный эмоциональный окрас, чего обычно не ожидаешь от фильма в таком жанре. Мировая премьера картины намечена на 21 мая.

Том Холкенборг (Tom Holkenborg), также известный как Junkie XL — нидерландский композитор, лауреат премий «Оскар» и BAFTA, «Золотой глобус», автор саундтреков к десяткам фильмов, среди которых «Безумный Макс: Дорога ярости», «Алита: Боевой ангел», «Дивергент», «Tomb Raider: Лара Крофт», «Хроники хищных городов», «Соник в кино», видеоигр The Sims 2: Nightlife, Need for Speed, Test Drive.