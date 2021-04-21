Netflix выпустил в прокат анимационный сериал «DOTA: Кровь дракона» (DOTA: Dragon’s Blood), в основу которого лег сюжет популярной компьютерной игры Dota 2. Главным героем является рыцарь-демон Дэвион, который посвятил свою жизнь борьбе со злом. Когда он встречает древнего элдьвурма и принцессу Мирану, его судьба принимает новый поворот, и протагониста затягивает в цепочку масштабных событий. Композитором аниме стал Дино Менегин. Американец написал саундтрек, основанный преимущественно на синтезаторах. Ориентиром в музыкальном плане, по его словам, послужило творчество Tangerine Dream, Vangelis и ранние фильмы Майкла Манна.

«Перед тем, как приступить к работе, я попросил разработчиков показать концепт игры. Они просто дали мне рисунки и сценарии, все исходники, которые у них были до того, как я увидел какую-либо анимацию. В моем распоряжении оказались карты вселенной, схемы, описывающие как тот или иной символ соотносится с персонажем, а этот персонаж противопоставляется другому персонажу. И я просто начал создавать наброски музыки на их основе», — делится подробностями процесса композитор. Напомним, DOTA 2 — многопользовательская командная видеоигра, в которой пятеро игроков из двух команд должны уничтожить крепость врага и защитить собственную.

Дино Менегин (Dino Meneghin) — американский композитор, выпускник Университета Южной Калифорнии, автор музыки к сериалам «DOTA: Кровь дракона», «Предания», «Приманка», «Оборотень», фильму «Убить Гюнтера». В качестве гитариста работал с такими артистами, как Бейонсе, Робин Тик, Лиз Фейр, Джош Гробан и Майкл Бубле.