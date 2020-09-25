Рамин Джавади выступит автором оригинального саундтрека к супергеройскому блокбастеру «Вечные» режиссера Хлои Чжао. Это уже вторая работа немецкого композитора для Marvel. В 2008 году он написал музыку к самому первому фильму киновселенной, «Железный человек», за который был удостоен номинации на премию «Грэмми» в категории «Лучший саундтрек к фильму, телесериалу или другому проекту». По словам президента Marvel Studios Кевина Файги, новая картина станет самым рискованным и дорогим проектом киностудии. Мировая премьера фильма запланирована на 12 февраля 2021 года.

Рамин Джавади (Ramin Djawadi) — яркое воплощение пословицы о том, что яблоко от яблони недалеко падает. Ученик Ханса Циммера и выпускник престижного Колледжа Беркли сегодня является одним из наиболее востребованных кинокомпозиторов новой школы. Этническое влияние, ближневосточные мотивы и любовь к ударным помогли молодому дарованию получить статус ведущего композитора и первого музыканта американского телевидения, который отправился с собственным концертным туром по стране. В его дискографии саундтреки к десяткам голливудских фильмов («Побег», «Дракула», «Варкрафт», «Тихоокеанский рубеж», «Вечные»), компьютерным играм и сериалам, среди которых особое место занимают «Игра престолов» и «Мир Дикого Запада». Подробнее с творчеством Рамина Джавади можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.