

В этом году Роберто Каччапалья выпустил новый альбом «Diapason», записанный с Королевским филармоническим оркестром на легендарной студии Abbey Road. Уже на этой неделе итальянский композитор отправится в тур по городам России. Концерты пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. В преддверии долгожданной встречи с российскими поклонниками маэстро в эксклюзивном интервью «Неоклассике» рассказал о подробностях записи альбома и почему нужно обязательно услышать его вживую.

Читайте подробнее в нашей постоянной рубрике «Специальные материалы».

Ознакомиться с материалом можно по ссылке: https://neoclassica.ru/cacciapaglia-interview