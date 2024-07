Немецкий классический гигант Deutsche Grammophon вплотную занялся переизданием бэк-каталога исландского композитора Йохана Йоханнссона (Jóhann Jóhannsson). 26 апреля лейбл выпустит первую часть дилогии “Retrospective” в формате роскошного бокса в твердом переплете. В нее войдут семь ключевых произведений, созданных исландцем в начале карьеры. В их числе сюита “And in the Endless Pause There Came the Sound of Bees” по мотивам фильма “Varmints” Марка Красте, “Dís” по мотивам одноименного фильма Сильи Хауксдоттир и альбом “Virðulegu Forsetar”. Вторая часть ретроспективы планируется к выходу в 2020 году и будет включать, среди прочего, более свежие саундтреки Йохана к фильмам «Прибытие», «Милосердие» и студийный альбом “Orphée”.

https://www.youtube.com/watch?v=zqhCTqaLX74

Йохан Йоханнссон ушел из жизни 9 февраля 2018 года в возрасте 48 лет. Он написал музыку к фильмам «Пленницы» и «Убийца» Дени Вильнева, получил номинацию на премию «Оскар» за музыку к драме «Вселенная Стивена Хокинга». Влияние Йоханна на мир музыки и кино по-прежнему велико и останется таким на протяжении еще многих лет. Сегодня продвижением наследия выдающегося композитора занимается специальный фонд, созданный после его смерти.

В начале апреля саундтрек к американскому боевику ужасов “Мэнди” с Николасом Кейджем в главной роли был номинирован на премию Американского общества композиторов, авторов и издателей как лучшая оригинальная музыка к фильму. Подробнее с творчеством Йохана Йоханнсона можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.