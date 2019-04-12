5 февраля 2017 года в Восточном Лондоне открыла свои двери Аудиогалерея Erased Tapes — публичное пространство, в котором люди могут получить новые ощущения от звука с помощью всенаправленных колонок, музыкальных инструментов, звуковых инсталляций и мастер-классов. «Пусть наше новое пространство станет убежищем, отражающим ценности, которые мы разделяем, и позволит людям поймать момент замедления в этом стремительно меняющемся мире», — объясняет задумку Аудиогалереи основатель Erased Tapes Роберт Ратс (Robert Raths).

Erased Tapes Records — это лондонский независимый лейбл, специализирующийся на выпуске авангардной музыки разных жанров и стилей, преимущественно неоклассики. Звукозаписывающая компания была основана немцем Робертом Ратсом в начале 2007 года. Резидентами являются такие музыканты, как Оулавюр Арналдс (Ólafur Arnalds), Нильс Фрам (Nils Frahm), A Winged Victory For The Sullen, Питер Бродерик (Peter Broderick), Любомир Мельник (Lubomyr Melnyk).

Фото: Alex Kozobolis, Rachel Juarez-Carr.