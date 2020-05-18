На горизонте все чаще и чаще стали появляться результаты творчества современных композиторов в условиях вынужденной изоляции. Так, Бруно Бавота раскрыл подробности первого из своих двух проектов, над которыми итальянский композитор работал взаперти. Сборник под названием Apartment Songs Volume One представляет собой несколько сольных фортепианных пьес, записанных Бавотой в собственной квартире после полуночи. Для прослушивания уже доступна одна из них, которая так и называется — Apartment Song #1. Релиз намечен на 5 июня. Напомним, свой последний студийный альбом Get Lost Бруно выпустил осенью прошлого года.

«Последние несколько недель я просыпался спозаранку, много работал и фонтанировал идеями. А это значит, что настало время новой музыки, двух совершенно разных проектов, объединенных одними и теми же чувствами, которые я испытал за время этого странного карантина», — делится впечатлениями от вынужденного уединения композитор.

Бруно Бавота (Bruno Bavota) — молодой итальянский композитор, мультиинструменталист с безграничным потенциалом и необыкновенным даром объединения в своих произведениях интеллектуального и эмоционального начала. Его музыка, о которой часто говорят как о «обезоруживающе искренней» и «необычайно эмоциональной», за последние несколько лет претерпела серьезные творческие трансформации. Если ранние записи Бруно были максимально естественными и посвящены универсальным темам, то в его последних работах нашлось место медитации и саморефлексии. «В начале своей карьеры я сконцентрировался на кристально чистых звуках фортепиано, — говорит Бавота. — В конечном итоге все время, проведенное за инструментом, изменило и мое представление о нем. Я начал смотреть на него как на живой организм».