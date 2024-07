После продолжительного молчания Шин Джихо опубликовал сразу несколько видео, на которых пианист исполняет собственные фортепианные аранжировки песен из популярной мелодрамы «Мир женатых» (The World of the Married), побившей рекорды проката в Южной Корее этой весной. Одна из композиций — Lonely Sailing певицы Юны Ким (Kim Yuna), которая стала частью официального саундтрека к сериалу.

Виртуозности и универсальности Шина Джихо (Shin Jiho) на корейской сцене нет равных. Пианист, композитор, киноактер, он начал играть на пианино в возрасте четырех лет — и это стало смыслом всей его жизни. В юности он уже дирижировал школьным оркестром и дважды был удостоен награды из рук Президента США за достижения в исполнительском искусстве, прежде чем поступить в Школу музыки Джейкобса и Колледж Беркли — самые престижные музыкальные учебные заведения Америки. По-настоящему влюбить в себя аудиторию он смог благодаря глубоким, искренним, эмоциональным произведениям для фортепиано и струнных. Подробнее с творчеством Шина Джихо можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

В сентябре Шин Джихо отправится в грандиозный тур по России, который впервые охватит 14 городов. Главный романтик и звезда корейской инструментальной музыки исполнит свои лучшие произведения и представит дебютный альбом The Momentist в сопровождении струнных. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/jiho