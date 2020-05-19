Пока концертная деятельность Wardruna находится на вынужденной паузе, Эйнар Селвик с головой погрузился в виртуальные миры. На днях музыкант подтвердил, что записал песню для популярной видеоигры League of Legends. В начале мая её разработчик, компания Riot Games, опубликовала очередной видеообзор, в котором демонстрируются стратегические и тактические возможности персонажа Volibear, the Thunder’s Roar. На фоне звучит величественная боевая музыка, созданная композитором Остином Уинтори (Austin Wintory) в сотрудничестве с фронтменом норвежской группы. Напомним, на прошлой неделе стало известно об участии Эйнара в создании саундтрека к игре Assassin’s Creed Valhalla, а ранее он записал несколько композиций для игры Rend.

Эйнар Селвик (Einar Selvik) — основатель Wardruna, самой популярной неофолк-группы Норвегии, авторов музыки к историческому сериалу «Викинги», и участник дуэта с Иваром Бьёрнсоном из Enslaved. Музыкант вдыхает новую жизнь в великое наследие и мудрости скандинавских народов. Редкая вокальная техника, особый стихотворный метр и внушительный арсенал традиционных инструментов, в числе которых кравик-лира, тальхарпа и козий рог, переносят слушателя во времена древнего скандинавского культа. Подробнее с творчеством Эйнара Селвика можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

В этом году группа Wardruna во главе с Эйнаром отправится в большой мировой тур в поддержку нового альбома Kvitravn, в рамках которого посетит Москву и Санкт-Петербург. В основу программы лягут лучшие композиции, саундтреки к сериалу «Викинги», а также совершенно новые песни, которые посетители концертов услышат в живом исполнении одними из первых в мире. Именно Россию норвежцы выбрали для эксклюзивной мировой премьеры своей грандиозной концертной программы с участием духовой секции, оркестровой перкуссии и хора. Специально для этого эпохального события Wardruna подготовила новые аранжировки своих песен и дополнила основной состав новыми музыкантами. 24 ноября группа выступит в Москве, а на следующий день, 25 ноября — в Санкт-Петербурге. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/wardruna