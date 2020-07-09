Композитор из Амстердама приглашает присоединиться к нему в путешествии сквозь свет и тьму в своем дебютном альбоме Cellectric — десять кинематографических мелодий для виолончели с органично вплетенными электронными звуками, окутанных меланхолией, страстью, радостью и другими эмоциями, которые рождает сама жизнь. Природа музыки Антониса Працинакиса является исследовательской и провокационной, удивительной и замысловатой. Он использует свой необычный инструмент как микшерный пульт, с помощью смычка извлекая обертоны, ударные и бас-линии из его полого корпуса. В искусстве манипуляций с виолончелью Працинакис близок к аргентинскому коллеге Себастьяну Плано и титулованной исландке Хильдур Гуднадоуттир.

Антонис Працинакис (Antonis Pratsinakis) — голландский виолончелист греческого происхождения, специализирующийся на создании спектаклей на стыке современного танца, видео, актерского мастерства и других дисциплин. В качестве солиста он играл в постановке Питера Максвелла Дэвиса (Peter Maxwell Davies) «Иконы Весалии», в качестве композитора и исполнителя гастролирует с хореографом Яспером ван Люйком (Jasper van Luijk), традиционным китайским оперным театром Сучжоу Кунку (Suzhou Kunqu Opera).