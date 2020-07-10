Немецкий композиторский тандем после долгого затишья опубликовал сингл Fallen. Он станет частью нового, пятого в дискографии CEEYS студийного альбома под названием Hausmusik, который увидит свет осенью. Релиз состоит из 13 произведений, три из которых — расширенные версии Fallen, Im Fenster и Renunion. Звучание дуэта по-прежнему базируется на контрасте хрупкого фортепиано Даниэля и густых текстур виолончели Себастиана. Синтезаторы, фильтры и эффекты, которые традиционно подчеркивают акустическую основу музыки CEEYS, в опубликованном сингле Fallen отсутствуют. Напомним, последний альбом братьев Зельке — Hiddensee — вышел прошлым летом.

CEEYS — неоклассический дуэт братьев Себастиана и Даниэля Зельке из Потсдама. В их творчестве в равной мере сочетаются композиция и импровизация, виолончель, фортепиано и аналоговая электроника. Их произведения проникнуты духом минимализма, ощущением тишины и спокойствия. На сегодняшний день в дискографии братьев четыре студийных альбома: The Grunewald Church Session (2016), Concrete Fields (2017), Waende (2018) и Hiddensee (2019).