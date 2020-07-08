Композитор задумал мини-альбом Apartment Loops Vol.1, когда эпидемия COVID-19 охватила его родную Италию. После первых недель карантина в одной из наиболее пострадавших европейских стран композитор начал просыпаться рано утром, внезапно потрясенный не тревогой и страхом, а новыми идеями и вдохновением. Вместо того, чтобы использовать привычное для себя пианино, он обратился к синтезаторам. Результатом экспериментов стали три произведения, отличные от всего того, что Бавота записывал раньше — электронная сияющая неоклассика, уносящая ввысь к мечтам и надеждам на светлое будущее.

<a href="http://brunobavota.bandcamp.com/album/apartment-loops-vol-1">Apartment Loops Vol. 1 by Bruno Bavota</a>

Бруно Бавота (Bruno Bavota) — молодой итальянский композитор, мультиинструменталист с безграничным потенциалом и необыкновенным даром объединения в своих произведениях интеллектуального и эмоционального начала. Его музыка, о которой часто говорят как о «обезоруживающе искренней» и «необычайно эмоциональной», за последние несколько лет претерпела серьезные творческие трансформации. Если ранние записи Бруно были максимально естественными и посвящены универсальным темам, то в его последних работах нашлось место медитации и саморефлексии. Подробнее с творчеством Бруно Бавота можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.