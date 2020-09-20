Шведский продюсер и композитор, участник популярного дуэта Minilogue выпустил долгожданный новый альбом Natthall, записанный при участии швейцарского симфонического Оркестра Тонхалле (Tonhalle Orchester Zürich) под управлением дирижера Пааво Ярви (Paavo Järvi). В него вошли девять произведений на стыке экспериментальной электронной и классической музыки, часть из которых были опубликованы Себастьяном в преддверии релиза.

По словам автора, процесс записи подобен медитации и жизненным циклам. Сперва возникают ритм и отдельные фрагменты произведения, потом композитор начинает их видоизменять, зацикливать, создавать из уже имеющихся новые, словно гончар лепит глиняную посуду на гончарном круге, художник работает кистью и краской, или пекарь — с тестом. Постепенно пространство студии наполняется новыми звуками и ритмами, становится живым организмом, наполненным музыкой. Затем Себастьян делает небольшой перерыв, чтобы через пару дней вернуться и импровизировать, наслаивая на получившуюся основу аранжировки.

Величие мира природы всегда было неотъемлемой частью музыки Себастьяна Муллаэрта. Его подход к искусству, а также к жизни сосредоточен на размышлениях о первичных циклах и силах природы — явлениях, с которыми ему повезло столкнуться лицом к лицу в его родной деревне Рёстонья на юге Швеции, живописном районе, расположенном на краю национального парка Сёдеросен. Девственные леса и огромные валуны, оставшиеся после последнего ледникового периода, придают этой местности заколдованный, потусторонний ореол. Вдохновением к созданию альбома Natthall для Муллаэрта послужил одноименный скалистый утёс с величественными видами, открывающимися на реку Рённе, поля и бескрайние леса.

Получив академическое образование скрипача, Себастьян Муллаэрт (Sebastian Mullaert) в середине 90-х завоевал международное признание в мире техно и хаус-музыки. Его карьерные достижения включают шведскую «Грэмми» P3 Guild Awards за работу в дуэте Minilogue в 2007 году и номинацию на ту же награду в 2017-м в качестве сольного исполнителя. Репутация Муллаэрта как одного из самых дальновидных и изобретательных электронных музыкантов XXI века укрепилась, когда в 2018 году он запустил концепцию Circle of Live, которая объединяет выдающихся электронных артистов в джем-сейшенах в клубах и на фестивалях по всему миру.