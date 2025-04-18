Инон Цур о саундтреках к играм и работе с Imagine Dragons: Интервью

Композитор Инон Цур подарил эмоциональную глубину таким легендарным играм, как Fallout 3, Dragon Age, Syberia, Starfield. Но его карьера не ограничивается виртуальными мирами. В последние годы он активно работает над концертными проектами и сотрудничает с популярными артистами — в том числе с Imagine Dragons. В интервью, записанном в его студии в Лос-Анджелесе, Цур рассказал о своей философии, новых проектах и неожиданной миссии на Луну.

Инон Цур считает, что основная цель его творчества — соединять людей через музыку. «Я ощущаю, что одно из моих предназначений — вызывать у людей эмоции. Музыка — это не просто сопровождение, это эмоциональное ядро любого произведения, будь то игра или концерт», — делится композитор.

Свою карьеру он начинал с кино и телевидения, но именно в мире видеоигр Цур смог в полной мере раскрыть свой талант. Саундтреки к Fallout, Dragon Age: Origins, Prince of Persia и Syberia стали неотъемлемой частью игрового опыта для миллионов поклонников RPG по всему миру.

Один из последних и самых ярких проектов композитора — совместная работа с Imagine Dragons над песней Children of the Sky. Композиция, в оркестровке Цура, стала частью миссии Lonestar — в феврале 2025 года трек был отправлена на Луну в рамках проекта Intuitive Machines. «Это невероятная честь — знать, что моя музыка теперь буквально за пределами Земли», — говорит Цур.

В октябре 2024 года он также вышел на сцену Hollywood Bowl в Лос-Анджелесе, дирижируя симфоническим оркестром во время финального шоу тура Imagine Dragons Loom World Tour. Звучание хитов Radioactive, Demons и Believer в оркестровой аранжировке стало центральным событием музыкального года. Концерт был отснят и представлен в кинотеатрах по всему миру под названием Imagine Dragons: Live from the Hollywood Bowl.

Цур активно работает не только с крупными студиями, но и с инди-разработчиками. Недавно он завершил работу над саундтреком к игре Amerzone от Microids, где музыку писал в соавторстве со своим сыном — Ори Цуром. «Я хотел дать ему пространство для самовыражения. Музыка — это личное, и я хотел, чтобы он рассказал свою историю через звуки», — поясняет Инон.

В работе с Bethesda он нередко начинает писать музыку до того, как сама игра принимает финальные очертания. «Для Тодда Ховарда важно, чтобы именно музыка задавала тон проекту. Часто я ещё не вижу игру, но уже пишу музыку, которая станет её эмоциональной основой», — рассказывает Цур. Такой подход помог создать культовые темы к Fallout, которые недавно прозвучали в телеадаптации от Amazon Prime, представив творчество композитора новой аудитории.

Его целью остаётся не слава, а создание музыки, вызывающей отклик у людей. «Будь то известный артист или неизвестная инди-игра — не имеет значения. Главное — передать эмоции, найти контакт со слушателем».

Впереди у него множество проектов, о которых пока нельзя рассказывать. Однако он намекает на крупный концерт и новые саундтреки. Его вдохновение не угасает, а подход остаётся прежним: искать, открывать, удивлять.

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