Людовико Эйнауди поделился live-версией композиции «Pathos»17.04.25
Итальянский композитор Людовико Эйнауди выпустил live-версию своей композиции «Pathos». Запись доступна для просмотра на официальном YouTube-канале музыканта.
Композиция «Pathos» — одна из ярких работ в новом альбоме Эйнауди The Summer Portraits, объединяющая элементы современной классики, минимализма и кинематографичности. По словам самого композитора, вдохновением для создания «Pathos» послужили его наблюдения за природой во время лодочной прогулки. Эйнауди стремился отразить в музыке «чистую энергию стихий» — свет, ветер, воду и бесконечное пространство. Он отмечает, что в тот момент ощущал себя частью величественного природного спектакля, где звук становился продолжением окружающей среды.
Людовико Эйнауди остаётся одной из центральных фигур современной инструментальной сцены. Его музыка востребована как в концертных залах, так и в кино, а также в контексте личного созерцания — как саундтрек к внутренним размышлениям и созидательному покою.
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Людовико Эйнауди (Ludovico Einaudi) вне всяких сомнений — один из самых выдающихся представителей неоклассики. Каждый его альбом получает мировое признание. Жизнеутверждающие и пронзительные мелодии итальянца звучат в культовых фильмах «1+1», триумфаторе «Оскара» «Земля кочевников», «Черный лебедь» Даррена Аронофски, «Я все еще здесь» и «Мамочка» Ксавье Долана. Композитор и пианист регулярно обращается к обволакивающей электронике и ловко «женит» неоклассику на этнических мотивах. Самый востребованный неоклассик заслуженно является обладателем ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой». Подробнее с творчеством Людовико Эйнауди можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
Прямо сейчас во многих городах России проходят концерты оркестра CAGMO «Саундтреки Эйнауди при свечах» по мотивам творчества великого композитора в исполнении струнного оркестра и фортепиано. Билеты и информация: https://cagmo.ru/concerts
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