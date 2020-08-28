Вышел альбом с музыкой Александра Деспла, сыгранной на одном из самых любимых музыкальных инструментов маэстро — флейте. В сборник под названием Airlines вошли его саундтреки к «Форме воды», «Отелю “Гранд Будапешт”» и другим фильмам, а также авторская интерпретация единственной законченной оперы Клода Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда» (Pelléas et Mélisande). За переосмысление музыки отвечает флейтист Эммануэль Пахуд (Emmanuel Pahud) в сопровождении Национального оркестра Франции (Orchestre National de France) под управлением самого Деспла. В записи также приняли участие сильнейший французский мандолинист и гитарист Флорентино Кальво (Florentino Calvo) и аккордеонист Мириам Лафарг (Myriam Lafargue).

Александр Деспла (Alexandre Desplat) — один из самых востребованных кинокомпозиторов мира, тонкий и чувственный романтик, способный идеально передать через мелодию сложный характер персонажа. В его послужном списке саундтреки к более чем ста фильмам. Премия «Оскар» за музыку к картинам «Отель “Гранд Будапешт”» и «Форма воды», премия «Золотой глобус» — к драме «Разрисованная вуаль», премия «Сезар» — к драме «Ржавчина и Кость», две статуэтки «Грэмми» — к комедийной драме «Отель “Гранд Будапешт”» и исторической трагикомедии «Король говорит!», а также бесчисленное множество других наград и номинаций. В 2014 году Александр Деспла удостоился чести возглавить жюри 71-го Международного венецианского кинофестиваля. Подробнее с творчеством Александра Деспла можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

В 2021 году французский композитор впервые выступит в России с программой своих лучших саундтреков к шедеврам кино. 6 мая Александр Деспла будет дирижировать оркестром CAGMO в Московском международном доме музыки, а на следующий день, 7 мая, — в Большом зале Консерватории. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/desplat