Первый трейлер к фильму «Бэтмен» режиссера Мэтта Ривза создан в соответствии с веяниями моды. В нем звучит атмосферная переработка узнаваемого мотива — заключительная песня группы Nirvana из альбома Nevermind под названием Something In The Way, соединенная с оригинальной оркестровой музыкой композитора Майкла Джаккино. Мрачный саундтрек со струнными, ведущей партией электронного фортепиано и нарастающими ударными интригует и служит идеальным фоном для нуарного детектива, разворачивающегося в Готэм-сити. Новый фильм о культовом супергерое в исполнении Роберта Паттинсона станет перезагрузкой знаменитой франшизы и выйдет в широкий прокат 1 октября 2021 года.

Майкл Джаккино (Michael Giacchino) — американский композитор с итальянскими корнями, обладатель премий «Оскар» и «Эмми», трехкратный лауреат «Грэмми». Впервые он обратил на себя внимание благодаря саундтреку к игре «Затерянный мир: парк Юрского периода». Джаккино был первым, кто записал музыку для игры на PlayStation с помощью симфонического оркестра. Продолжая работать в гейм-индустрии, он собрал массу наград за саунд-дизайн к сериям игр Medal of Honor и Call of Duty. Его перу принадлежат саундтреки к множеству мультипликационных фильмов знаменитой студии Pixar, в числе которых «Суперсемейка», «Рататуй», «Вверх». Кроме того, в списке работ композитора значатся такие голливудские блокбастеры как «Джон Картер», «Доктор Стрэндж», «Миссия невыполнима» и «Планета обезьян». Подробнее с творчеством Майкла Джаккино можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.