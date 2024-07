Опубликовано видео, в котором шведский композитор в своей студии, а также на фоне кадров и декораций к «Мандалорцу» исполняет главную тему сериала. В клипе фигурирует басовая блок-флейта, которая подчеркнула одиночество главного героя и стала его музыкальным мотивом. Также Людвиг лишний раз демонстрирует, что он прекрасный мультиинструменталист, играя на акустической гитаре, ударной установке, фортепиано, электрогитаре и синтезаторах. Напомним, что в начале сентября на большие экраны выйдет фильм «Довод» (Tenet) режиссера Кристофера Нолана, саундтрек к которому также написал шведский композитор.

Людвиг Йоранссон (Ludwig Göransson) — шведский композитор, обладатель премий «Оскар» и «Грэмми» за музыку к фильму «Черная пантера», автор музыки к таким картинам, как «Веном», «Крид: Наследие Рокки», «Полтора шпиона» и «Весь этот мир», сериалам «Мандалорец», «Атланта» и «Сообщество». Кроме того, Людвиг давно и тесно сотрудничает с триумфатором «Грэмми»-2019 Childish Gambino. В прошлом году оба получили номинации за песню Redbone и альбом Awaken, My Love!, в этом — отхватили сразу две статуэтки за абсолютный хит This is America. Подробнее с творчеством Людвига Йоранссона можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.