Вышел первый сингл Truth с нового альбома итальянского композитора, который увидит свет в начале 2020 года. Запись проходила в Москве при содействии солистов оркестра Cinema and Game Music Orchestra. Напомним, что предыдущий альбом композитора, Flames of Joy, пианист выпустил три года назад.

Алессандро Мартире (Alessandro Martire) — молодой пианист и композитор-неоклассик из Италии, лауреат престижных международных конкурсов. Его музыка украшает саундтреки к фильмам, театральные постановки и звучит в консерваториях и концертных залах от Гонконга до Бостона. Фортепианные гармонии выпускника Музыкальной академии Генуи и Колледжа Беркли наполнены особой чувственностью, которая укоренена в классической традиции и современных музыкальных течениях. Исполнение этого талантливого пианиста отличается легкостью и техническим совершенством, авторским подходом к произведению и тонким музыкальным чувством. Мартире играет нежно, вкрадчиво, затрагивая потаенные эмоции и пробуждая фантазию. Подробнее с творчеством Алессандро Мартире можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Прямо сейчас Алессандро находится в большом туре по городам России. Композитор уже дал концерты в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Впереди — Казань, Москва, Пермь, Екатеринбург, Новосибирск и Красноярск. На московском выступлении композитора будет вестись съемка официального клипа на композицию Truth. Узнать подробности и успеть приобрести последние билеты можно на официальной станице композитора на «Неоклассике»: https://neoclassica.ru/martire