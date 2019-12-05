Первый сингл, получивший название IF, посвящен началу путешествия немецкого композитора на Шпицберген, один из самых густо населенных арктических островов на полпути между Норвегией и Северным полюсом. Долгожданный альбом Никласа Пашбурга запланирован к выходу на начало 2020 года и посвящен исследованию архипелага, покрытого снегом и льдом глубокого синего цвета.

Шпицберген и его быстро меняющиеся ландшафты являются лакмусовой бумажкой наиболее скорых и явных последствий изменения климата — темы, которая постоянно находит отклик в творчестве Никласа. Поскольку температура там никогда не поднимается выше -20 градусов по Цельсию и дневные часы практически стремятся к нулю, архипелаг считается суровым и некомфортным местом для проживания. Меланхоличное произведение с оптимистичными нотками является музыкальным отпечатком эмоций, которые эти отдаленные острова в Северном ледовитом океане оставили в памяти Пашбурга.

Никлас Пашбург (Niklas Paschburg) создает вдумчивые, тихие фортепианные пьесы, смешивая их с электронными текстурами, скромный минимализм которых отсылает к музыке Kiasmos и Bonobo. Фирменный рецепт композиций Никласа — околдовывающие мелодии, теплая кинематографичная атмосфера, интенсивные крещендо и то, что европейские критики называют термином «field recordings». Пашбург — большой любитель единения с природой. Его пилотный лонгплей Oceanic был записан во время десятидневного путешествия на побережье Балтийского моря, в пляжном домике, в котором он проводил отпуски в детстве. Второй альбом посвящен путешествию за Полярный круг, на архипелаг Шпицберген. Подробнее с творчеством Никласа Пашбурга можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.