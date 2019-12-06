Алексис Френч (Alexis Ffrench) объявил о международном турне, в рамках которого впервые посетит Россию с концертами в 2020 году. Выступления британского композитора пройдут в апреле в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге, Краснодаре и Казани.

У знаменитого своим изысканным сочетанием неоклассики с элементами черной музыки Алексиса Френча грандиозные амбиции — этот необыкновенный пианист и композитор с тонким чувством стиля стремится доставить радость миру смутных времен, изменить отношение людей к классической музыке, сделав ее более демократичной и актуальной.

Черная шляпа, очки в аккуратной оправе, модный пиджак или бежевая куртка — непременные атрибуты сценического образа выпускника Школы Перселла, Гилдхоллской школы музыки и театра и Королевской музыкальной академии, самых престижных образовательных учреждений Великобритании. Даже розовый рояль, который часто мелькает в клипах Френча, смотрится элегантно и не выглядит китчем. Стремительно набирающий популярность британский композитор-трендсеттер посетит Россию на пике творческой формы и представит программу своих лучших произведений. В следующем году у него выходит новый альбом Dreamland, композиции из которого прозвучат и на российских концертах.

Информация и билеты: https://neoclassica.ru/ffrench